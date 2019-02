Bageri er gået konkurs: 'Jeg har kæmpet mine kampe og arbejdet hårdt'

Vejen/Rødding: Mange kunder på vej efter morgenbrød i Søndergade i Vejen blev mødt med et skilt i vinduet hos Vejen Bageri ApS, der måske er bedre kendt som KonditorBager: "Bageriet er gået konkurs 20.2.2019 og er derfor lukket.

Også i bageriet i Østergade i Rødding blev det oplyst, at bageriet er blevet lukket.

På KonditorBager Røddings facebookside har butikkens indehaver Hanne Georgsen onsdag skrevet:

"Butikken er lukket fra i dag. Jeg har kæmpet mine kampe og arbejdet hårdt for, at Rødding skulle have en bager, som I så brændende har ønsket jer. Det lykkedes desværre ikke for mig. Jeg vil sige tak for den store støtte og opbakning, vi har fået, siden vi åbnede, og vil tænke tilbage på en helt fantastisk tid og nogle helt fantastiske kunder og medarbejdere."