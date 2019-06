Bagefter inviterer bandet til fest

To orkestre leverer på skift musikken i Valhal, og det kan let udvikle sig til et godt party - særligt i weekenderne.

Når det hele er færdig på scenen, og du slet ikke er klar til at gå hjem!

Ja, hva så?

Jo, så er der dækket op til mere fest med musik og bægerklang i Valhal. Hele to orkestre sørger for levende musik hver aften, og de garanterer glade toner, næsten lige så længe, du er i hopla.

- Til hverdag er der musik til kl. 1, men i weekenden bliver vi ved til kl. 3, fortæller leder af weekend-holdet, Nichlas Lilja.

- Der er masser af fest i weekenderne, og så er det, at det bliver rigtig sjovt at spille. Det er jo det, der er drivkraften for musikere - at det, man leverer, bliver brugt, f.eks til at synge med på og at danse til. Det er altid specielt at spille til bal. Det giver ekstra energi til bandet. Så rykker hele Valhal, og så får vi alle lov at holde en fest.

- Vi har øvet os næsten hver uge siden november og meget mere op til premieren, og nu sidder det hele på rygsøjlen. Vi har over 60 numre på sætlisten, og det er noget for enhver smag og til enhver lejlighed fra de stille Kim Larsen til de ægte rock-sange som f.eks. Steppenwolfs Born to be Wild. Det rykker folk ud på dansegulvet.

Nichlas Lilja bor i Langetved og er kemiker til daglig. - Der skal jo brød på bordet, som han siger. Men fritiden står på musik.