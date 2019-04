Bække: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tyveri fra en varebi, der har stået parkeret på Elmeallé i Bække.

Her er det lykkedes tyven at opbryde varebilens bagdør og at stjæle forskelligt elværktøj.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem søndag klokken 23.00 og mandag klokken 08.00.