Bække-virksomhed vækker opsigt med proteinblandinger

Bække: Lige fra begyndelsen tilbage i 2008 har virksomheden Fermentationexperts/European Proteins i Bække levet efter mottoet; Gå til det uprøvede med åbent sind, undlad at være forudindtaget, forsøg og accepter fejl og lær hurtigt.

Mottoet er medvirkende til, at samarbejdet mellem forskere og virksomheden i Bække har givet dansk mikrobiom-forskning - tarmens funktionalitet og mikroorganismer - en førerposition inden for sit felt.

Fermentationexperts/European Protein, som er én af de tre nominerede til erhvervsprisen fra UdviklingVejen, udvikler, producerer og sælger fermenteret protein-foderblandinger med særlig indsigt i mælkesyrebakterier, der forbedrer dyrs tarmflora, forebygger sygdomme og reducerer medicinforbruget af f.eks. antibiotika. Ud over fabrikken i Danmark, er der produktion i USA og Ukraine.

I stedet for primært at nørde i et videnskabeligt tankespind, så gælder det om at prøve tingene af. Det har godt nok undervejs givet mange fejlslagne forsøg, og den etablerede branche har fået sig mange billige grind. Men undervejs har virksomheden med sin vilje til at gå andre veje, opbygget en unik viden om mavens og tarmens velvære, der kan anvendes til både dyrehold, men i høj grad også til mennesker.