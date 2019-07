Bække har meget at byde på, er meldingen fra den lokale turistforening og borgerforening i Bække. Foreningerne arbejder på at få synliggjort attraktionerne noget mere. Her ses skibssætningen ved de berømte Klebæk Høje, hvor man også finder både et stykke af Hærvejen og en velbevaret runesten. Martin Ravn