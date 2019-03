Bække-elever droppede undervisningen og gik i klima-kamp

9. årgang arrangerede på eget initiativ en bustur til Vejle fredag formiddag for at tage del i en planlagt klima-demonstration.

BÆKKE: 9. årgang på Bække Skole valgte fredag formiddag at strejke nogle timer for at kæmpe for klimaet ved et arrangement i Vejle. De tog bussen derhen og var både med til at lave protest-bannere og gå i demonstration.

Stejken blev iværksat på elevernes eget initiativ. De har ladet sig inspirere af den 16-årige svenske skoleelev, Greta Thunberg, som pludselig en dag ikke ville i skole men i stedet gik i gang med at råbe verdens politikere op i et forsøg på at få dem til at sætte aktivt ind over for de voksende klimaforandringer.

- Det var sjovt at deltage, og jeg fik helt klart en følelse af, at mange unge bakker op om det her, fortæller 16-årige Anne Kathrine Daugaard, elev i 9. klasse på Bække Skole.

Hun mener, der er behov for, at unge i dag tager affære i klima-problematikken.

- Jeg føler, at de voksne mange gange bare skyder problemet fra sig og siger, at det med klimaet må den næste generation tage sig af, men jeg synes, der skal gøres noget ved klimaforandringerne nu og ikke først, når jeg er blevet voksen, lyder det fra Anne Kathrine Daugaard.