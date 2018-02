BackBone genopstår muligvis i Holsted

HOLSTED: Bjarne Lastein måtte for halvanden måned siden erklære sit flyselskab BackBone konkurs, men nu redder en gruppe irske og amerikanske investorer selskabet på målstregen.

Omkring 30 ansatte kan beholde deres job. Bjarne Lastein er blevet spurgt, om han vil være en del af det nye selskab, og hvad der er ikke er uinteressant set med lokale briller: De nye ejere overvejer at indrette hovedkvarter i BackBones tidligere lokaler på torvet i Holsted By, oplyser Bjarne Lastein. Han ejer den tidligere Saxo Bank-bygning, som nu lyder navnet "Luftfartshuset".

»Gode nyheder, alle sammen. Backbone Aviation genopstår,« skriver BackBone i en meddelelse, der er underskrevet af den nye administrerende direktør Einar Adalsteinsson. Han var medlem af bestyrelsen i det konkursramte selskab.

Bjarne Lastein stiftede flyselskabet for syv år siden. BackBone har i årenes løb bl.a. haft en helikopter på operation i Grønland. Gennem de seneste år har han anskaffet fastvingede fly, men det blev også firmaets endeligt. Det seneste fly blev hentet i Canada, og det var fra begyndelsen meget forsinket. Det kostede en stor ordre, og da en anden samarbejdsparter i charterbranchen gik fallit, så det sort ud.

Det lykkedes at få nogle flyvninger med europæiske politikere til Jordan og Libyen, men trods et stort benarbejde kom der aldrig for alvor luft under vingerne. Da det ikke lykkedes at finde en bank eller investorer, som ville skyde penge i selskabet, måtte selskabets begæres konkurs midt i januar.

»Backbone Aviation vil udvide betydeligt under det nye ejerskab,« skriver Einar Adalsteinsson i en meddelelse.

De kommende uger skal vise, om det bliver i Holsted.