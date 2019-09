Vejen: Ejeren af en personbil af mærket, BMW X5, har anmeldt et tyveri til politiet.

Mens BMW'en stod parkeret i en garage på Mannehøj, er det lykkedes tyven at afmontere flere forskellige ting, som bilen var udstyret med: Et rat, et navigationsanlæg og en enhed til styring af bilens elektronik.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt natten til mandag mellem midnat og klokken 05.00.