BMW-banden slår atter til

Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tyveri hos en bilhandler på Vinkelvej i Vejen. Her har tyven smadret højre siderude på en BMW-personbil og efterfølgende stjålet bilens rat.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem onsdag klokken 20.00 og torsdag klokken 07.30.

Den samme bilhandler har efterhånden haft så mange indbrud, hvor tyvene har stjålet forskelligt kostbart udstyr fra de udstillede biler, at en af politiets sikringsrådgivere efterfølgende har besøgt bilhandleren for at give gode råd om forebyggelse af fremtidige tyverier.