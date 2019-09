BKV'81 præsenterer nye samarbejdspartnere

Vejen: Basketballklubben i Vejen har indgået en samarbejdsaftale med Crazy Daisy i Vejen forbindelse med kulturelle arrangementer.

Aftalen er til gavn for alle, som har en interesse i en glad aften efter klubbens kulturelle arrangementer i Troldesalen, fortæller formand for BKV'81, Morten Jensen, i en pressemeddelelse.

- Vi har stor respekt, for den måde BKV'81 har arbejdet sig ind på det kulturelle marked, og dermed er det naturligt for os at gå med ind et samarbejde, udtaler ejeren af Crazy Daisy i Vejen, Jørgen Hanson, i pressemeddelelsen.

Samtidig præsenterer basketballklubben en ny sponsor i firmaet Meresalg Marketing, der skal hjælpe klubben med håndteringen af sociale medier og online markedsføring.

- BKV81 har igennem de seneste sæsoner arbejdet seriøst og målbevidst på at styrke alle parametre i forhold til at lave et seriøst og professionelt setup omkring basket og events. De er kommet rigtig lang, og det synes vi i Meresalg marketing er spændende, siger Lau Christensen fra Meresalg Marketing i en pressemeddelelse.