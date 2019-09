BJ Agro er nu landets førende kartoffelekspert

Nu fylder succesfirmaet 30 år. Benny Jensen markerede jubilæet med et fagligt seminar, hvor kartoffelavlere fra Ind- og udland blev inviteret med på vandring i forsøgsmarken, hvor BJ Agro afprøver nye sorter og hvordan sorterne f.eks. påvirkes af mere eller mindre gødning og nedbør. Over middag var der reception i et telt ved firmaet på Vorbassevej.

Da Benny Jensen for nogle år siden har i spalterne blev spurgt, hvad hans rådgivning betyder for avlerne anslog han, at hans gode råd i al fald kan betyde en øget vækst på over 10 procent. Og i en branche, hvor decimalerne tæller, er det ikke så lidt!

Det var 21 landmænd på Grindsted-kanten, som for 35 år siden opdagede, at den unge planteavlskonsulent Benny Jensen dels vidste alt om at øge udbyttet og dels kunne skaffe nogle solide rabatter hjem ved at handle stort ind. De ansatte ham i fællesskab.Det var sådan set deres skyld, at han opdagede, at det var både sjovere og en bedre forretning at være selvstændig end lønmodtager, og så blev BJ Agro opfundet og har siden 2002 haft hjemme på Vorbassevej øst for Hovborg. Benny Jensens kone Helle har siden været virksomhedens bogholder.Siden er der optaget en lille håndfuld medejere. Ejerskabet skal motivere og fastholde dygtige konsulenter, som ikke hænger på træerne.BJ Agro rådgiver i dag ca. 150 landmænd med tilsammen 50.000 ha.- Specielt på kartofler er vi landets førende rådgivningsfirma. Vi servicerer over 20 procent af Danmarks samlede kartoffelareal med rådgivning og stort forsøgsarbejde, fortæller Benny Jensen.

- Samtidig har vi en afdeling, der formidler fællesindkøb af foder, gødning, planteværn med videre for over 250 millioner for 125 landmænd.

- Endelig har vi vort salgsselskab BJ-Agro Handel, hvor vi bla. forhandler majssorter, grønne hjælpestoffer som ensileringsmidler og biostimulanter, samt det den miljøvenlige Flex-fertilizer gødning, som vi også selv producerer på et anlæg i Holsted.