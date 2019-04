Auschwitz-overlever fortæller i Rødding Bio

RØDDING: Sidste dag før påskeferien havde Rødding Bio to fyldte sale med i alt 260 elever fra Grønvang, Jels og Rødding skoler. De fik en stærk oplevelse i mødet med dokumentarfilmen om den nu 95-årige Auschwitz-overlever Arlette Andersen, der svarede på spørgsmål.

Nu får alle andre den samme mulighed. Mandag den 29. april kl. 16 viser biografen filmen med offentlig adgang, hvor Arlette Andersen er til stede efter filmen. Journalist og forfatter Thomas Kvist Christiansen, som også deltager, har i mere end fem år arbejdet med at dokumentere historien om en af de sidste overlevende fanger fra nazisternes udryddelseslejr Auschwitz.

I december udgav han bogen om den 94-årige Arlette Andersens liv, "Vi er her for at dø", som er en opfølgning på dokumentarfilmen "Arlette - en historie vi aldrig må glemme", der blev præsenteret i biograferne i 2017. Filmen er indtil nu blevet set af omkring 11.000.

Thomas Kvist Christiansen præsenterede på mødet med eleverne sin bog og fortalte om arbejdet med at dokumentere den unikke historie om en af de cirka 2.500 af i alt 75.000 deporterede franske jøder, der overlevede Holocaust.

Forfatteren fokuserede på den helt særlige betydning, det har haft, at Arlette Andersen har brugt 25 år af sit liv på at rejse rundt og fortælle sin historie - om de mange aftryk hun har sat ikke bare i Danmark, men også i Frankrig.

To gange er Arlette Andersen blevet tildelt det franske ridderkors som en anerkendelse for sin bedrift med at fortælle sin historie til næsten 100.000 mennesker, og hun har inspireret unge i både Danmark og Frankrig til at arbejde med det mørke kapitel i verdenshistorien, som hun blev en del af under Anden Verdenskrig - Holocaust, udryddelsen af seks millioner jøder.

Arlette Andersen overlevede et års fangenskab i nazisternes værste udryddelseslejr - og efterfølgende to barske dødsmarcher. Da hun vendte hjem til familien i et befriet Paris i sommeren 1945, var hun kun optaget af én ting - at vende tilbage til et normalt liv. På trods af tallet 74.853 tatoveret på sin arm lukkede Arlette Andersen ikke op for historien og for sine oplevelser som kz-fange.

Men det har hun gjort siden.