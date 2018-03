Hvad fik dig til at vælge præstegerningen?

Min far var præst og min mor læste teologi, så jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til. At være præst er det bedste job - og ind imellem det hårdeste. Jeg går fra den ene yderlighed til den anden. Fx kan jeg et par dage før juleaften have juleafslutning med skolen. Kirken er fyldt med glade og forventningsfulde børn som råber: God jul præst! En time efter gør vi kirken klar til begravelse for en familie for hvem, det her bliver den værste jul nogensinde. Som præst ser man mange mennesker i deres lykkeligste stunder og i deres værste. Vi er med på sidelinjen og kan bringe Guds ord til dem, til trøst, til opmuntring, til håb.

Det jeg bedst kan lide er at have konfirmander, at åbne de unges øjne for at verden er større, end vi lige kan se, at der er en Gud der passer på os, at vi har lov at henvende os til ham.

Hvad betyder påsken for dig i forhold til dit arbejde?

Påske er den største højtid for mig. Julens budskab kan godt blive lidt overskygget af glimmer og gaveræs, mens påskens passionshistorie for lov at folde sig ud. Jeg er glad for at være landpræst, for så får jeg alle påskens gudstjenester med og gennemlever dramaet fra indtoget i Jerusalem, den sidste nadver, forræderiet, korsfæstelsen, døden og opstandelsen!

Hvad spiser du til morgenmad søndag morgen?

A38 med frisk frugt. Måske en halv bolle med ost og en kop the.

Nævn en salme, der har særlig betydning for dig, og hvorfor.

DDS 308 Helligånd vor sorg du slukke. Det er en trøstesalme, når verden er mørk omkring én og alting opleves uretfærdigt, fordi goderne er så ulige fordelt. Når man ikke kan se klart, hvad der er det rigtige at gøre, så er der trøst at hente i bøn til Helligånden - i vers 2 er der håb, fordi Gud kan slette det gamle og skabe nyt. Når man har begået fejl, får man en ny chance.

Hvordan fejrer i påske i jeres familie?

Skærtorsdag spiser vi lammesteg - i hast som jøderne, mest fordi jeg har gudstjeneste 19.00. Påskedag kommer min familie til påskefrokost, og en af den andre dage kommer min mands familie.

Nævn en præst du beundrer, og hvorfor.

Bonhoeffer - fordi han holdt ud selvom det så sort ud. (Han blev henrettet af nazisterne)

Nævn en film eller en tv-udsendelse, der for nylig har gjort indtryk på dig, og hvorfor.

Netflix har en serie, der hedder Easy. Afsnittene er små noveller af ½ times varighed. Sæson 2 episode 6 hedder: The prodigal Daughter. En pige overtræder en husregel og tvinges af sine forældre til at gå i kirken hver søndag. I kirken hører hun, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for e nrig at komme ind i Guds rige. Derfor beslutter hun mod sine forældres vilje at give hele sin opsparing væk (som skulle have være brugt til hendes uddannelse). Den er tankevækkende, for hvad sker der når vi tager Biblen bogstaveligt? Den kunne måske godt finde ind i en prædiken en dag eller måske konfirmandundervisning.

I hvilket omfang bruger du de sociale medier, og hvad giver de dig?

Jeg undgår at bruge de sociale medier, jeg sætter pris på nærvær, at være sammen med mennesker - og stilhed.. Jeg læser mails og sms-'er ,og ind imellem messenger med mine brødre. Men jeg ved, at mange bruger Facebook, derfor er jeg som kirke på Facebook næsten hver uge, hvor jeg skriver om, hvad der sker af spændende ting i vores kirker.