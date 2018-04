Assersbølgård: - Vi har forberedt de unge på lukningen

Personale deltog i byrådsmødet, hvor politikerne besluttede at lukke Assersbølgård. Det er trist, for stedet er perfekt, men lukningen er det realistiske, siger personalet.

- De unge skal have det godt, og de får det godt. Det er politikerne også indstillet på, kunne vi høre på byrådsmødet, fastslår de to.

- Vi har 12 elever i bodelen (kostskolen) nu, heraf fire fra Vejen Kommune, de seks STU-elever samt syv elever, der går på 9.-10. klassetrin i folkeskolen og som skal have et STU-tilbud til efteråret, siger Karin Jørgensen.

Vi kan ikke sætte en finger på beslutningen. Vi har jo set faldet i antallet af elever, siger de to ansatte, der håber på at kunne få andet job ved Vejen Kommune.

Det siger to rutinerede ansatte fra Assersbølgård. De var tilhørere til byrådsmødet tirsdag, hvor politikerne besluttede at lukke stedet. Folkeskolelærer Bjarne Gammelgaard fra Lintrup med ti år på Assersbølgård og Karin Jørgensen fra Esbjerg med 22 år har været med til at forberede de 25 unge i forskellig tilbud på stedet om lukningen.

Geder og kaniner

De var mødt op til byrådsmødet for at høre politikernes argumenter og fornemme stemningen blandt dem. De er enige om, at økonomien på Assersbølgård ikke hænger sammen med det nuværende antal elever.

- Men det er ærgerligt, at nogle af eleverne ikke kan fortsætte derude. Vi har rammerne: Her er geder og kaniner, vi kan sætte kartofler og reparere maskinerne derude. Men når de øvrige kommuner trækker deres unge hjem til dagtilbud, så de sparer kostskole-delen, så er de svært.

- Vi havde håbet på at bevare STU-delen, men de elever vil man åbenbart have spredt på forskellige steder. Og vi forstår da godt argumentet med mennesker før bygninger, siger Bjarne Gammelgaard og Karin Jørgensen nikker. De er dog overbevist om, at det er bedre at samle STU-eleverne i stedet for at undervise dem i flere små enheder, fordi et samlet tilbud efter deres mening byder på flere muligheder til de unge.