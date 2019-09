Askov/Vejen har landets bedste kroketspillere

ASKOV/VEJEN: I weekenden hev Askov-Vejen Kroketklub et danmarksmesterskab hjem i klassen A1. På holdet var Svend Kristensen, Jytte Bruun, Erik Nymann og Frede Markussen. Det er første gang, klubben vinder et danmarksmesterskab, og glæden ved at vinde er naturligvis stor.

Erik Nymann fortæller:

- Vi havde slet ikke regnet med, at vi ville vinde. Det er skønt, at sejren kom i hus. Vi er vældig glade.

For indsatsen, der blev ydet i Vildbjerg, vandt holdet et krus, der nu skal have indgraveret vinderholdets navne.

Askov-Vejen Kroketklub har 20 medlemmer.

De øver tre gange om ugen - mandag, onsdag og fredag.

Der øves på baner ved Vejen Idrætscenter.