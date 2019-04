Askov savner en trafikplan for Estrupvej

Når Skovgårdsvej igen åbner, vil trafikken ad Estrupvej ind gennem Askov blive fordoblet. Men Estrupvej er alt for smal, og højeste tilladte hastighed er for høj.

Askov: For nogle borgere i Askov var åbningen af Skovgårdsvej en stor lettelse, for så kunne man som bilist i myldretiden slippe for at holde i kø i evigheder i T-krydset, Vejenvej/Boulevarden. Men for andre borgere, var den ny trafikåre fra Skovgårdsvej og videre ad Estrupvej ind gennem Askov med til at øge frygten for et nyt trafikkaos.

- Trafikken gik begge veje både ud af og ind gennem Askov, siger Henrik Hansen, der ved besked, for han bor på Estrupvej 9 og har med egne øjne set de trafikale problemer på nærmeste hold.

Han og andre af byens borgere savner en trafikplan for Estrupvej.

- På Skovgårdsvej er højeste tilladte hastighed 80 kilometer i timen, og det samme er den på Estrupvej indtil byskiltet. Skovgårdsvej er bred næsten som en motortrafikvej, mens Estrupvej bare er fem meter bred. Det er med til at gøre Estrup vej til en farlig vej at færdes ad ikke mindst for Askovs bløde trafikanter, mener Henrik Hansen.

Allerede i 2013 gjorde han Vejen Kommune opmærksom på problemstillingen, og i et høringssvar vedrørende planerne om den ny bro mellem Industrivej Vest og Estrupvej, skrev han, at den daværende trafikmængde på Estrupvej var 600 køretøjer i døgnet.

Siden har en trafiktælling på Estrupvej i 2018, da Skovgårdsvej stadig var åben, vist, at trafikmængden næsten var blevet fordoblet med 1139 køretøjer i døgnet.