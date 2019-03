Askov sagde farvel til provst Hasse Neldeberg Jørgensen

ASKOV: Efter mere end femten år i Askov har provst for Malt Provsti, Hasse Neldeberg Jørgensen, besluttet, at det er tiden til at sige farvel. Han skal fremover være provst for 28 danske menigheder i Sydslesvig.

Søndag eftermiddag blev der holdt en afskedsgudstjeneste i Askov Kirke, men Hasse Neldeberg Jørgensen måtte opgive at holde den selv på grund af en akut halsbetændelse.

- Men når man er godt gift, ved man også, at konen kan tage over, sagde provsten og lod sognepræst Merethe Jørgensen holde gudstjenesten.

Bagefter blev menigheden inviteret til afskedskaffe på Askov Højskole.

- Som præst ved man, at en dag skal man flytte fra præstegården, der har været bolig og ramme om både familie- og arbejdsliv i en årrække. Man flytter enten for at gå på pension eller for at tiltræde et andet embede, siger Hasse Neldeberg Jørgensen.

Fra 1. marts har han været udnævnt til ny provst for Dansk Kirke i Sydslesvig.

- Lad det være sagt så tydeligt som muligt: Det er ikke nogen nem beslutning at skulle forlade embedet som præst i Askov og provst for Malt provsti. Det har været nogle rigtig gode år. Da jeg kom til sognet, boede her præcis 1274 mennesker. Nu er der mere end 2800 med en opadgående tendens. Sikken en udvikling. Og udviklingen har også påvirket det kirkelige liv. På allerbedste måde. Der er en god kirkegang. Ikke bare på søndagene, men også til vores morgen- eller fyraftenssang hver anden torsdag. Tænk, at det kan lade sig gøre at have to gudstjenester hver anden uge.

For nylig kunne man i en folder om Askov kirke læse: "Askov sogn er præget af et grundtvigsk syn på forholdet mellem kirkeliv og folkeliv. Det sker i en frugtbar vekselvirkning mellem tradition og fornyelse".

- Det er mit håb, at det også må præge Askov i mange år fremover. Samarbejdet med foreningerne, højskolen, de frivillige Blomster- og Kaffedamer, Kirkefædre, organist og menighedsråd har været en fornøjelse. Nye traditioner er kommet til og med dem nye måder at være en grundtvigsk præget kirke på i det 21. århundrede, siger Hasse Neldeberg Jørgensen og fortæller, at det siger han nu farvel til.