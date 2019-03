Askov-forældre: Vejen Kommune svigter os totalt

Fra venstre mod højre ses Askov-forældrene Christina Snor, Ditte Svane og Jesper Jørgensen. De har børn i Askov-Malt Børnehave og er frustrerede over, at de ikke tilbydes en plads til deres yngre børn dér men må acceptere midlertidig pasning i Vejen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Vejen Kommune har strammet reglerne på pasningsområdet og indfører et nyt bookingsystem efter "først-til-mølle-princippet". Den løsning skaber harme og frustration i Askov, hvor forældre med mere end ét barn må finde sig i, at de i perioder skal aflevere ét barn til pasning i Askov og ét til pasning i Vejen.

ASKOV: En række Askov-forældre mener, at Vejen Kommune har truffet en forkert beslutning ved at stramme reglerne på pasningsområdet og indføre et nyt bookingsystem, der bygger på "først- til-mølle-princippet". Opstramningen betyder, at der ikke længere tages så meget hensyn til, om det barn, der skrives op, har søskende i den pågældende institution. Flere forældre i Askov føler sig ramt, fordi der i øjeblikket er venteliste til den lokale Askov-Malt Børnehave, og der er også fyldt op i børnehaven Egebo, der ligger tæt på landsbyen. Ergo risikerer forældre med mere end ét barn i pasning at skulle aflevere et barn i den lokale børnehave og bagefter skulle køre til Vejen for at få passet deres yngste barn.

Jeg måtte læse om det her på Vejen Kommunes facebook-side, hvor der blev lagt informationer ud den 21. december - syv dage før, man droppede søskendegarantien - det er altså ikke godt nok. Ditte Svane, Askov, mor til fire

De nye regler Vejen Kommune valgte sidste år at stramme reglerne på pasningsområdet.Nye visiteringsregler betyder, at alle børn fra 1. januar 2019 tilbydes plads efter opskrivningsdato, og der tages ikke længere så meget hensyn til, om barnet har søskende i den pågældende institution.



Samtidig indføres i foråret 2019 et nyt online-bookingsystem, hvor forældrene kan sidde hjem og booke en plads til deres barn via en computer.



Systemet bygger på et "først-til-mølle-princip".



Dagplejen forventes at overgå til booking senere på året, mens datoen for SFO-tilmelding via booking ikke kendes på nuværende tidspunkt.

En lang og sej kamp Avisen har talt med tre Askov-forældre om deres frustration. Forældrene er Ditte Svane (mor til fire), Christina Snor (mor til to), og Jesper Jørgensen (far til tre). - Vi har alle børn i Askov-Malt Børnehave, og vi regnede jo med, at vores yngre børn også skulle gå dér. Når man bor i Askov, tæt på de lokale børnehaver, er det jo det oplagte valg, fortæller de tre forældre. Jesper Jørgensen har i to måneder kæmpet for at få Vejen Kommunes forvaltning til at forstå den klemme, den nye ordning har sat Askov-forældrene i. Sagen er nu sat på dagsordenen på et møde i Udvalget for Skoler og Børn 19. marts. - Det har været en lang og sej kamp. Det har virket som om, kommunen slet ikke var interesseret i at finde en løsning, fortæller han og forklarer om familiens situation: - I vores tilfælde er vi stillet i udsigt, at vi skal sende et af vores børn i en daginstitution i Vejen for derefter at flytte ham til Askov-Malt Børnehave efter fire måneder. Det giver ingen mening. Vores søn er jo ofte med, når vi skal hente hans storebror i Askov-Malt Børnehave, og pædagogerne kender allerede hans navn. Skal han så starte i en anden børnehave, fem kilometer væk? Det vil give os ekstra stress om morgenen, og jeg forstår slet ikke, at den situation overhovedet kan opstå, for læser man udvalgets referater fra tidligere møder, står der sort på hvidt, at der skal være en søskendefordel, hvor der automatisk skal reserveres en plads.

Efterlyser information De tre Askov-forældre undrer sig over, at Vejen Kommune i årevis har ladet børnehaverne i Askov-Malt-området have så lange ventelister uden at gribe ind. De foreslår, at politikerne enten tillader, at institutionerne i perioder tager flere børn ind, end de er normeret til, eller giver børn - som har søskende i institutionerne og ikke kan få en plads her og nu - lov til at blive længere i dagplejen. - Kan man finde ud af at løse de her problemer i andre kommuner, må man også kunne løse dem i Vejen Kommune. Det er kritisabelt, at kommunen ikke forlængst har vist interesse for at finde en løsning, siger Ditte Svane, som undrer sig over, at hun som mor til en datter i Askov-Malt Børnehave og med en datter i dagpleje ikke har fået et brev i hendes E-boks fra kommunen med information om de ændrede regler. - Jeg måtte læse om det her på Vejen Kommunes facebook-side, hvor der blev lagt informationer ud den 21. december - ti dage før, man droppede søskendefordelen. Det er altså ikke godt nok, lyder kritikken fra hende.

Frygter for fremtiden Askov-forældrene frygter for landsbyens udvikling, når det går op for potentielle, unge tilflyttere, at de skal ud og investere i mindst én bil for at få "arbejds-og-børnekabalen" til at gå op, hvis de vælger at stifte familie i Askov. Christina Snor har en datter i Askov-Malt Børnehave og er tilbudt en midlertidig plads til barn nummer to i Billinglands Børnehave i Vejen. Hun har valgt at takke nej til dette tilbud på grund af afstanden og har i stedet valgt Kildevængets Børnehave; ligeledes i Vejen, men tættere på Askov. - Jeg kan umuligt nå at cykle helt ud til Billingland, aflevere min søn og møde på arbejde i Vejen. Heldigvis har vi bil, så jeg behøver ikke at cykle, men hvad nu hvis vi ikke havde det? Lyder det fra Christina Snor.