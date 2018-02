Askov får sin cykelsti trods protester fra DF

Godt 2,4 mio. kr. fra statens cykelstipulje og tæt på 3,7 mio. kr. fra Vejen Kommune selv skal give cyklende børn i Askov en sikrere vej til skole. Politikerne i DF er som de eneste imod projektet - som de ellers finder sympatisk - fordi kommunens andel må tages fra 2019-budgettet.

Askov: Nu får Askov endelig den cykelsti til skolen, som både forældre og skoleleder har efterspurgt. På byrådsmødet tirsdag sagde et politisk flertal ja til at lægge 3,66 mio. kr. i projektet, som skal gøre det sikrere for skolebørn fra særligt parcelhuskvarteret Kongehøj/Mannehøj at cykle i skole. Specifikt er der tale om en cykelsti fra Øster Skibelundvej og ind til skolen. På forhånd har Vejdirektoratet meddelt, at det vil støtte cykelruten med 2,44 mio. kr., hvis altså Vejen Kommune betaler det sidste af de i alt 6,1 mio. kr., projektet er skønnet til at koste. De første 200.000 kr. skal tages fra årets kommunale cykelstipulje, som der er lidt over 1,8 mio. kr. tilbage af. De resterende 3,46 mio. kr. skal tages fra cykelstipuljen for 2019, som lige nu lyder på seks mio. kr.

Ser ikke andre muligheder Det var Dansk Folkeparti, som de eneste, imod. - Vi synes, det er et sympatisk forslag, men finansieringen er vi ikke enig i. Det er blevet mere reglen end undtagelsen, at man tager hul på budgettet for det følgende år, lige så snart man er trådt ind i det aktuelle år. Det virker ikke økonomisk sundt, så derfor siger vi nej. Pengene skulle i stedet findes i 18-budgettet, sagde gruppeformand Anni Grimm (DF). Vagn Sørensen (V), formand i teknik- og miljøudvalget, var sådan set enig i, at det er uheldigt allerede nu at tage penge fra 2019-budgettet. - Vi kunne i udvalget godt have valgt at fremsende ansøgning om en tillægsbevilling, men det er der jo generelt stor modstand af, så det valgte vi ikke at gøre, velvidende at vi er inde og tage en stor del af 19-budgettet. Men jeg ser ikke andre muligheder, og så må vi tage det op på budgetseminaret senere på året. Projektet er så godt, og der er en medfinansiering på 40 procent, og derfor hænger det sådan sammen, sagde Vagn Sørensen. Når der ikke er penge nok til projektet i cykelstipuljen for 2018, skyldes det jo netop, at en stor del af den allerede blev brugt i 2017, pointerede Anni Grimm. - Så det bider sig selv i halen på den måde. Men jeg er enig i, at vi bør drøfte på budgetseminaret, hvad vi gør fremadrettet, for det her er en glidebane, sagde hun.