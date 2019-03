Asbjørn løb 560 kilometer på ski i en dybfrossen ødemark

Som den eneste på ski nåede 36-årige Asbjørn Skjøth Bruun fra Lindknud i mål på den legendariske rute for ekstremsportsudøvere, Iditarod Trail, i Alaska.

Lindknud: Kan man forestille sig noget mere tænderklaprende koldt, øde og forladt sted at stå på ski end ad et af USA's ældste spor i højt mod nord: Iditarod Trail i Alaska? Engang var det guldfeberen, der fik eventyrlystne mænd til at færdes på ruten fra Anchorage til Nome ved Beringstrædet. Nu om dage er det ikke mere drømmen om guld, men lysten til at prøve kræfterne og ikke mindst modet af med ekstremsport på ski, til fods eller på cykel, der får eventyrlystne atleter til at tage turen til Anchorage, Alaska. De kommer til Alaska fra hele verden for at deltage i Iditarod Trail Invitational, og blandt deltagerne i årets udgave, Iditarod Trail Invitational 2019, var også 36-årige Asbjørn Skjøth Bruun, som stammer fra Holsted og som i dag har adresse i naturskønne omgivelser ved Lindknud. Med et citat af Mike Tyson: "Alle har en plan. Men det er kun, indtil til de bliver ramt i hovedet." havde Asbjørn Skjøth Bruun på sin Facebook-side skrevet følgende om sin plan: "Et års træning med et utal af løbeture og rulleskiture, måneders klargøring af udstyr, flere ugers prøvepakning og tilpasninger. Og nu er alle forberedelser afsluttet og skiløb gennem Alaskas ødemark kan straks begynde. Iditarod Trail Invitationals 600 km og ti dage lange bindende kolde vinterløb, vil straks afsløre, hvor langt planen holder."

Fakta Siden 2009 har Asbjørn Skjøth Bruun formidlet motivation og friluftsliv. Han har således holdt flere end 200 foredrag og skrevet bogen "Vidder og Værdier".Mandag den 25. marts har AOF, Sydjylland, inviteret Asbjørn Skjøth Bruun, til at holde et foredrag "Uden netværk".



Han er én ud af otte foredragsholdere, som AOF har på sit forårsprogram.



Foredraget holdes som en højskoleformiddag i Sognegården i Vejen.

"350 Ski winner" - lysten til at prøve kræfterne og ikke mindst modet af med ekstremsport på ski, til fods eller på cykel får hvert år eventyrlystne atleter til at deltage i Iditarod Trail Invitational i Alaska. Privatfoto

16 deltagere måtte udgå 82 atleter havde meldt sig til Iditarod Trail Invitational 2019 og stillede op til start ved Knik Lake. Den længste rute er mere end 1600 kilometer og går til Nome ved Beringstrædet. Asbjørn Skjøth Bruun havde valgt ruten til McGrath, der er mere end 500 kilometer lang. Undervejs var der 16 deltagere, som måtte opgive at gennemføre, men Asbjørn nåede i mål som den eneste på ski. Syv dage, 11 timer og 27 minutter tog det ham. Da JydskeVestkysten fredag formiddag ringede til Alaska for at høre om strabadserne undervejs, var det en søvnig Asbjørn Skjøth Bruun, der svarede. Han havde nemlig lagt sig til at sove, og sagde, at hans far, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Bruun, Holsted, ville kunne fortælle mere om, hvordan det er lykkedes ham at gennemføre den såkaldte Iditarod Trail Invitational 350 - der er på 350 miles. - Vejret har været meget omskifteligt undervejs fra mellem fem og ti graders frost i dagtimerne til mellem 30 og 35 graders frost om natten. Ruten til McGrath er mellem 500 og 600 kilometer lang, og der er kun seks hytter at overnatte i undervejs, siger Jørgen Bruun. Hjemme i Holsted kunne Jørgen Bruun over internettet følge med på sønnens rute. Asbjørn Skjøth Bruun var således udstyret med en gps-enhed, der videresendte hans aktuelle position ude på ruten.

Undervejs på ruten havde vejret været meget omskifteligt fra mellem fem og ti graders frost i dagtimerne til mellem 30 og 35 graders frost om natten. Privatfoto

I mål med hævede fødder Iditarod Trail går op over en mægtig bjergkæde, hvis højeste top er mere end 6000 meter over havet. Asbjørn nåede op i 2000 meters højde, og har fortalt, at på den anden side af bjergkæden befandt han sig tydeligvis i bison- og ulveland. - Den sidste etape tilbagelagde han på 17 timer og på ski nonstop, og det eneste, han måtte døje med, da han nåede i mål, var hævede fødder, fortæller Jørgen Bruun. Med den slags sportsudøvelse i ekstreme kuldegrader er der altid fare for forfrysninger. Frostgrader er noget, man altid skal have respekt for. At det forholder sig sådan, ved Asbjørn Skjøth Bruun, det har han for længst lært i de år - 2007-2009, da han var med Sirius-patruljen i Nordøstgrønland. Asbjørn Skjøth Bruun er tidligere medlem af Slædepatruljen Sirius og har en bred friluftserfaring fra natur, fjeld og vildmark. Her har han tilbragt flere end 1000 nætter i sovepose. Han arbejder med værdier, mål og den personlig udvikling på sine ture og til arrangementer, hvor han tager afsæt i samspillet mellem mental og fysisk styrke.

Den sidste etape blev tilbagelagt på 17 timer nonstop, og det eneste, Asbjørn Skjøth Bruun måtte døje med, da han nåede i mål, var hævede fødder. Privatfoto