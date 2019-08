Arbejdet med en ny vækststrategi er begyndt

- Vi lærte en masse om processen fra sidste gang. Og det er positivt at se så mange, der involverer sig, for et er at sætte mål op, noget andet er at se, hvad der skal til for at nå dem, sagde borgmesteren blandt andet.

Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr, bød velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt frem for at være med til at sætte deres præg på den nye vækststrategi.

Vejen Kommune: Tirsdag havde UdviklingVejen og Vejen Kommune inviteret repræsentanter fra kommunens erhvervsvirksomheder og lokalpolitikere til et kick off møde for at sætte gang i arbejdet med en ny femårig vækststrategi "Vækststrategi 2025."

En strategi på to ben

Derefter var det Ulrik Kragh, direktør for UdviklingVejen, der gav deltagerne en kort evaluering af den nuværende vækststrategi, der løber frem til 2020. En vækststrategi, der blandt andet har betydet, at der er kommet cirka 1900 nye arbejdspladser i kommunen og en lille stigning i antallet af indbyggere.

- Men det er ingen hemmelighed, at det fundament vi har i dag, er baseret på højkonjunktur og rigtig meget medvind, sagde Ulrik Kragh blandt andet.

Til at give input til ideer til den nye vækststrategi var der et oplæg fra Steffen Korsgaard, der er professor ved entreprenørskab og relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding.

Han anbefalede kommunen og kommunens virksomheder at formulere en vækststrategi, der står på to ben - optimering og robusthed.

- Det er vigtigt at huske på, at en vækststrategi ikke laves i et vakuum, men at erhvervsudvikling sker, hvor der er nationale, globale og markedsmæssige udsving, sagde Steffen Korsgaard blandt andet, og han advarede imod, at man i sin strategi vælger kun at specialisere sig på en eller to brancher.

- For når det så gør ondt, så gør det rigtig ondt, når man er afhængig af en til to brancher. Man skal vælge et strategisk fokus, der tager bunden ud af de konjunkturudsving, der gør ondt. Så min pointe er, at når I skal i gang med at lave den næste vækststrategi, så vil jeg slå på tromme for, at den skal stå på to ben, sagde Steffen Korsgaard, der også mente, at man i Vejen Kommune skal gøre sig bevidst om, hvad det er, man vil være kendt for udenfor kommunens grænser.