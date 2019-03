Arbejde med spærret vej skal stoppes nu: Kommune igen underkendt i vejstrid

- Jeg er stadig indstillet på en mindelig løsning, for det er jo dumt, at spilde skatteydernes penge, men jeg tror, det ender med, at vejen brækkes op.

- Det er retshistorie det her. Aldrig tidligere har Vejdirektoratet givet en klage over et vejprojekt opsættende virkning, med det er selvfølgelig, fordi man nu har indset, at kommunen nok har overtrådt selveste Grundloven om ejendomsrettens ukrænkelighed, siger Martin Lund Madsen.

Får Martin Lund Madsen ikke medhold i klagen, når Vejdirektoratet kommer med en kendelse, agter han at anke afgørelsen hele vejen gennem retssystemet. Den første ekspropriation endte i Højesteret, som gav gårdejeren ret i, at vejen er ulovlig. Det tog ham seks år at få ret.

Endnu engang er Vejen Kommune blevet underkendt i den seks år lange strid om den ulovligt anlagte og nu lukkede Skovgårdsvej vest for Vejen. Fredag gav Vejdirektoratet gårdejer Martin Lund Madsen medhold i, at en klage over den nye ekspropriation har opsættende virkning.

Pressemeddelelsen

Læs her den pressemeddelelse, som Martin Lund Madsens medierådgiver har udsendt:

På grund af gentagne fejl fra Vejen kommunes side samt at der er et rimeligt grundlag for, at den nye ekspropriation også er ugyldig, har Vejdirektoratet den 8. marts 2019 truffet afgørelse og meddelt, at Martin Lund Madsens klage over kommunens nye ekspropriation får opsættende virkning. Det betyder, at den ulovligt placerede vej gennem landmand Martin Lund Madsens ejendom fortsat vil være lukket. Landmand Martin Lund Madsen er glad for afgørelsen men understreger, at han dog også havde forventet at der bl.a. ville komme opsættende virkning.

"Vi har sagt lige fra starten, at Vejen kommune ikke har haft styr på sin sagsbehandling. Men de har bare tromlet ekspropriationen igennem uden at lave deres forarbejde ordentligt," siger Martin Lund Madsen.

Vejdirektoratet skriver bl.a. i deres afgørelse, at det er usikkert på hvilket grundlag dele af vejen er blevet eksproprieret, og at sagen er usædvanlig derved, at én offentlig myndighed har foretaget et indgreb i ejendomsretten og gennemført et anlægsprojekt uden hjemmel, og en anden offentlig myndighed derefter gennemfører en ny ekspropriation med henblik på en retlig lovliggørelse. Her mener Vejdirektoratet, at hensynet til den grundlovssikrede ejendomsret vejer tungt.

Afgørelse kommer efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 19. februar 2019 oveni det hele har truffet beslutning om at ophæve og hjemvise Vejen Kommunes afgørelse af 17. oktober 2018 om, at etablering af Skovgårdsvej ikke var screeningspligtig/ikke var omfattet af miljøvurderingsloven. Vejdirektoratet har bl.a. også heraf udledt, at "der kan være et rimeligt grundlag for klagers påstand om ugyldighed", hvorfor Vejdirektoratet ikke vil lade Vejen Kommunen effektuere ekspropriationen og dermed åbne vejen

Martin Lund Madsen "Nu skal der snart handles"

Martin Lund Madsen opfordrer til handling fra kommunens side.

"Jeg har rakt ud til kommunen flere gange for at finde en løsning, men det har man ikke været interesseret i. Med denne afgørelse håber jeg, at kommunen nu kommer til forhandlingsbordet i stedet for fortsat at spilde skatteborgernes penge på en sag, de nu har tabt i flere instanser", siger Martin Lund Madsen.