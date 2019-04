Antenneforeninger rundt i fire byer klar med web tv

De tre antenneforeninger i Vejen, Rødding og Jels er nu klar med web tv. Skodborg ventes oppe at køre inden 1. maj. Det giver medlemmerne mulighed for at streame deres tv-pakke på farten på telefon, computeren eller en tablet.

Vejen Kommune: For medlemmerne i de fire antenneforeninger i Vejen, Rødding, Jels og Skodborg bliver der nu mulighed for at se tv på telefonen, på en computer eller på en tablet, uanset hvor man befinder sig.

For at blive tilmeldt web tv skal medlemmerne gå ind på de enkelte antenneforeningers hjemmesider. Via selvbetjeningsportal skal der rekvireres en kode.Desuden skal der downloades en app med navnet Playmaker, som kan hentes i Apple Appstore eller på Google Play - afhængig af telefon og tablet. Enheder kan tilføjes eller fjernes via indstillinger i selvbetjeningen.

Har været efterspurgt

Forretningsfører i Antenneforeningen Vejen, Jan List, oplyser, at web tv har været muligt siden begyndelsen af februar i Vejen.

- På nuværende tidspunkt er der allerede knap ti procent af brugerne, som har tilmeldt sig web tv-ordningen. Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde web tv, som har været efterspurgt. For rigtig mange er streaming nu en naturlig del af det at se tv. Med web tv er der mulighed for at se programmer forskudt samt at optage programmer, så udsendelserne kan ses på de tidspunkter, som passer den enkelte, fortæller Jan List.

Med web tv er der mulighed for at gå 48 timer bagud og enten se eller optage de programmer, der ønskes. Der kan optages op til cirka 50 timers tv.

For medlemmerne i de fire antenneforeninger kan web tv anvendes uden ekstra omkostninger. Web tv er tilpasset de tv-pakker, som det enkelte medlem har i forbindelse med medlemskabet.

Der bliver mulighed for at have fem enheder forbundet til abonnementet, mens der er muligt at streame fra to enheder samtidigt.

Medlemmerne af antenneforeningerne i Brørup og Holsted har allerede mulighederne for web tv på nuværende tidspunkt.