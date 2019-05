Antallet af klagesager til Ankestyrelsen er gået tilbage

- Faldet i antallet af klager er jeg glad for. Men i stedet for blot at tage sagen til efterretning mener jeg, at vi i byrådet bør pålægge forvaltningen nogle krav. Hver gang, der er en klage, så er der nogle mennesker bag, sagde Maya Ryom

Ryom stod alene

I sit forslag ønskede Maya Ryom blandt anden en redegørelse for, hvordan og hvorfor fejlene er stået, en redegørelse for, hvordan man fremover vil sikre, at sådanne fejl ikke sker igen, en be- eller afkræftelse på, at fejl ikke er sket på grund af manglende ressourcer, en redegørelse for hvor stor en økonomisk konsekvens, det har haft for kommunen, at der er begået fejl og endelig en redegørelse for, hvad ledelsen gør i forhold til de borgere, der vinder ankesagerne.

Maya Ryom stod dog alene med forslaget, da det blev bragt til afstemning. Resten af byrådet stemte forslaget ned.

Formanden for Social og Ældre, Bodil Staal (S), mente, at sagen burde ses mere nuanceret.

- Der er nogle tal, som går i den forkerte retning. Men kigger man på, at kommunen ud af de - et forsigtigt skøn - i alt 10.000 sager, hvor der træffes afgørelser, så er der tale om reelt 0,3 procent, som sendes til Ankestyrelsen, sagde Bodil Staal, som understregede, at ingen - hverken medarbejdere eller politikere - har interesse i forkerte afgørelser.

Venstres Henny Schøler var på linje med Bodil Staal. Hun udtrykte fuld tillid til medarbejderne, og at der arbejdes godt med sagerne.