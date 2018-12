Antallet af anmeldelser af tyveri og indbrud rasler ned

Vejen Kommune: Kritikere, der måske kunne finde på at påstå, at det er hurtigere at få bragt en pizza, end det er at få politiet til at rykke ud, har ikke meget at have kritikken i. At det forholder sig sådan, kan man læse sig til i politiets oversigt over responstider for første halvår af 2018.

Godt 11 minutter tager det i gennemsnit for Syd- og Sønderjyllands Politi at nå frem til gerningsstedet eller ulykkesstedet. Det er godt nok sølle 26 sekunder langsommere end politiets responstid på landsplan. Men til gengæld overhaler Syd- og Sønderjyllands Politi, dets kolleger på landsplan, når der skal rykkes ud til et røveri. Så tager det bare seks minutter og 22 sekunder - 42 sekunder hurtigere end responstiderne på landsplan.

Der er mange ting og sager, som politiet har skullet rykke ud til det seneste halve år, og noget af det, som oftest bliver noteret i politiets døgnrapport, handler om tyveri. Første halvår af 2018 var der 232 anmeldelser af tyverier, og det var 14 færre sammenlignet med første halvår af 2017.

Men det er samtidig et meget stort fald sammenlignet med første halvår af 2008. På 10 år er antallet af anmeldelser om tyveri således faldet med mere end 50 procent - fra 546 til nu 232 anmeldelser.