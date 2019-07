Vejen: Onsdag klokken 12.19 troppede politiet op på Banegårdspladsen i Vejen. Her bad betjentene en mand om at oplyse sit navn, alder og adressen på sin bopæl.

Men han nægtede pure at fortælle, hvem han er, og derfor blev han straks anholdt og sigtet efter retsplejeloven. Her kan man læse, at enhver på politiets forlangende har pligt til at oplyse navn, adresse og alder, men dog ikke personnummerets fire sidste cifre.

Seks minutter - længere tid tog det ikke, førend det lykkedes betjentene at identificere den anholdte.

Der er tale om en 62-årig mand fra lokalområdet, og han kan forvente at skulle betale en bøde på mindst 1000 kroner.