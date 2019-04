Annika har fået Rødding på plakaten

For Annika Engkjær Jacobsen, der er selvstændig grafiker med firmaet Engkjær Grafisk, har kreeret en plakat, der blandt andet viser et af byens helt store fyrtårn - nemlig højskolen, men også Rødding Sognekirke og Rødding Frimenighedskirke er med på plakaten.

Men det er ikke kun borgerne i de større byer, der kan få deres by op at hænge - det kan Rødding-borgerne nemlig også.

Rødding: Hvis man bor i en af landets lidt større byer, så er der mulighed for at pynte væggen i stuen eller på kontoret med en plakat med særlige kendetegn fra hjembyen.

Forårsmessen, der arrangeres i et samarbejde mellem Centrumbutikkerne og Rødding Erhvervsforening, finder sted lørdag den 6. april fra klokken 10 til 16 i Rødding Centret. 40 udstillere vil være på plads i begge centrets haller. I løbet af dagen vil der være forskellige aktiviteter for børn, blandt andet underholdning med Sherif Haps og ansigtsmaling med Børnehaven Spirehuset, ligesom der på mange af standene vil være konkurrencer. Der er gratis adgang til messen.

- Jeg kan love dig for, at det har været svært. Men der var tre ting, der bare skulle på. Sognekirken, hvor jeg er døbt, konfirmeret og gift og hvor mine børn er døbt. Og højskolen kommer man slet ikke udenom. Så var der broen over Raslebækken. Den skulle bare med, for den kan jeg huske fra min barndom, og jeg har gået der meget med børnene, fortæller Annika Engkjær Jacobsen, der har brugt en del tid på at få plakaten til at blive helt perfekt.

Egen virksomhed

Den 37-årige grafiker bor i Rødding. Hun har siden 2011 været gift med Jesper, og sammen har de døtrene Clara på fem år og Nicoline på otte år.

I august sidste år valgte hun at blive selvstændig og etablere sin egen grafikervirksomhed fra et kontor i hjemmet på Galgetoften. Og hun har ikke på noget tidspunkt fortrudt, at hun tog springet og blev selvstændig.

- Jeg elsker mit arbejde, at være kreativ, og jeg kan godt lide at være med i hele processen fra start til slut, siger Annika Engkjær Jacobsen, der naturligvis også er at finde med sin egen stand, når der på lørdag den 6. april er forårsmesse i Rødding Centret.

Her vil der være mulighed for at se, hvad Annika Engkjær Jacobsen arbejder med til daglig, ligesom man også kan se - og købe - hendes fine Rødding-plakat. Derudover vil gæsterne også kunne se den plakat, som Annika Engkjær Jacobsen er ved at lægge allersidste hånd på, nemlig en byplakat fra Sønder Hygum.