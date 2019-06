Anni Grimm skærper tonen i kritik af Linkogas

Linkogas har et lån i Kommunekredit på fem millioner kroner, som Vejen Kommune har stillet garanti for. Løsgængeren Anni Grimm mener, at Linkogas har misligholdt bestemmelserne omkring den kommunale lånegaranti.

Ikke tilfreds

Tirsdag eftermiddag skærpede hun tonen i sin kritik, da sagen var på byrådsmødet. Selv om borgmester Egon Fræhr konstaterede, at økonomiudvalget har bedt om at få de underskrevne vedtægter tilsendt, og at byrådet skulle have været forelagt informationer omkring de større investeringer, så var Anni Grimm ikke tilfreds:

- Selvom formanden for Linkogas, hr. Aksel Buchholt, offentligt har kundgjort, at han lægger sig fladt ned og erkender sine fejl, så har jeg og hele byrådet stadig til gode at få svar på og få udleveret gyldige generalforsamlingsgodkendte vedtægter som efterspurgt i min skrivelse fra 9. oktober 2018 - for otte måneder siden, sagde Anni Grimm.

Hun føjede til: - Konsekvensen af at Linkogas uretmæssigt har kunnet optage lån i millionstørrelse i Kommunekredit er naturligvis, at lånet bliver indfriet omgående. Med et overskud sidst år på - hvis jeg husker ret - 22 millioner kroner, skulle det være en smal sag. Sagens alvor taget i betragtning mener jeg, at beslutningen her i byrådet bør strammes op med én frist for indfrielse af lånet, underskrevne vedtægter og en mere markant beklagelse.

Anni Grimm sluttede med at slå fast, at det fortsat kan være nødvendigt at indbringe sagen for en anden myndighed, hvis der ikke svares på de stillede spørgsmål.