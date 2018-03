Anne Grethe Jensen stopper i bestyrelse

Øster Lindet: Mogens Jensen, Louise Bang, Bruno Hyldahl og Anne Grethe Jensen var på valg, da der var generalforsamling i Øster Lindet Idrætsforening. De tre førstnævnte havde valgt at genopstille og blev genvalgt til bestyrelsen. Anne Grethe Jensen havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter otte års medvirken. Hun startede i bestyrelsen for Stenderup-Øster Lindet Ungdomsforening i 2010. I 2012 blev Stenderup-Øster Lindet Ungdomsforening sammenlagt med Øster Lindet Boldklub til det nuværende Øster Lindet Idrætsforening. Anne Grethe Jensen fortsatte sit arbejde som sekretær i den fortsættende forening.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Keld Damkjær. Bestyrelsen for Øster Lindet Idrætsforening har på et efterfølgende møde konstitueret sig således: Formand Mogens Jensen, næstformand Louise Bang, sekretær Helle Viuf, Bruno Hyldahl, Elise Madsen og bestyrelsesmedlem Keld Damkjær. Ud over bestyrelsen er René Kjær kasserer. /EXP