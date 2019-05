Anna og Mathias' store dag

Deres fest blev holdt på Skibelund Krat. Det var mors ide, og efter et besøg på stedet - det så fint ud, fortæller Mathias - sagde tvillingerne ja tak til forslaget.

Søskendeparret havde også snakket sig til rette om bordpynten, bordkortene, som var med blomster, og at de skulle laves i henholdsvis drenge- og pigekulører.

Anna er et minut ældre end Mathias, men det er ikke derfor, hun fik lov at bestemme mest. Det er nok, fordi hun er "en kvinde," mener lillebror, som har det fint med den arbejdsfordeling.

RØDDING: Tarteletter til forret, okse- og svinekød med kartofler, pomfritter, pasta, salatbar og whiskysovs til hovedret og pandekager med is og chokolademousse til dessert.

I år er der tre konfirmationer i sognekirken. Den er simpelthen ikke stor nok til at holde konfirmationerne på én gang. Foto: Steen Rasmussen

En hel motorcykelklub mødte op for at køre en af konfirmanderne standsmæssigt hjem. Foto: Steen Rasmussen

Hold da op for en maskine. Foto: Steen Rasmussen

To tålmodige arbejdsheste klar til at trække en konfirmand hjem i ro og orden. Her var der ingen drengekørsel. Foto: Steen Rasmussen