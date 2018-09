Anlægsudgifter barberes med 45 millioner kroner

Vejen Kommune: Der skal drosles ned for anlægsudgifterne.

Det lægger Økonomiudvalget op til i budgetforslaget.

Tidligere har målsætningen været at investere 70 millioner kroner årligt, eller hvad der sammenlagt svarer til 280 millioner kroner over en periode på fire år.

Politikerne foreslår nu at reducere anlægsudgifterne med sammenlagt cirka 45 millioner kroner over de fire budgetår, så der sammenlagt bruges omkring 235 millioner kroner.

Det betyder, at der fremover skal igangsættes færre nye projekter

- Dels er vi nødt til at holde os inden for rammen af det, vi har råd til. Men at vi skærer ned på anlægsudgifterne skal også ses i lyset af, at vi har haft kraftigt gang i anlægsinvesteringerne, senest med rådhusbyggeriet. Alt sammen med henblik på at lave en driftsbesparelse på sigt. Men det betyder ikke, at anlægsområdet ikke også må holde for, siger borgmester Egon Fræhr (V).