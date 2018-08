Anlægsbesparelser kan ikke lappe budgethul på 50 mio. kr.

Et statsfastsat loft over kommunens serviceudgifter betyder, at man ikke bare kan rykke anlægskroner til driftskontoen for at lappe budgethullet på 50 millioner kroner. Det forklarer borgmester Egon Fræhr (V).

Vejen Kommune: Der mangler 50 millioner kroner årligt, for at få budgettet i Vejen Kommune til at gå op.

Det skrev JydskeVestkysten søndag. Meldingen fik flere læsere til tasterne med undrende spørgsmål og bud på, hvor pengene skulle findes. Spørgsmål, som JydskeVestkysten er gået videre med til borgmesteren.

Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune, flere læsere spørger, hvorfor I ikke dropper rådhusbyggeriet, biblioteket og andre byggerier, så I kan bruge pengene på service for borgerne?

- KL og regeringen har lavet en aftale om, hvor mange penge kommunerne må bruge på drift. Det har man gjort, for at holde styr på de udgifter, der er i hele landet og sikre, at de offentlige udgifter ikke vokser for meget. Gør de det, falder Danmarks kreditværdighed, og det betyder, at renten stiger. Så der er en god grund til, at regeringen har lavet den ramme. I Vejen Kommune har vi tidligere kunnet holde os under loftet. Men i den kommende budgetlægning er vi røget 25 millioner kroner over. Det skyldes, at der er fødes flere børn, og at der er flere ældre og voksne handicappede. Vi skal finde mindst 25 millioner kroner på driften, og derfor hjælper det ikke at reducere andre steder end driften. Reducerer vi ikke driften, skal vi betale en økonomisk straf til finansministeriet. Det vil vi ikke. Derfor er det en bunden opgave at reducere driftsomkostningerne.

En anden betragtning er, at vi besluttede at bygge nyt rådhus for at få en billigere drift. Byggeriet af rådhuset sparer os for cirka 10 millioner kroner årligt, fordi vi nu kan samle vores medarbejdere på én adresse. så det er en rigtig god beslutning.