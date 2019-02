Anlægget af nye ramper ved Vejen Øst indledes

Et længe ønsket projekt til gavn for borgere og erhvervsliv i Vejen Kommune er altså lige på trapperne. De nye ramper vil give en lettere adgang til den østlige del af Vejen, hvor Vejen Kommune har planer om at udvikle et erhvervsområde. Ramperne bliver indrettet til kørsel med modulvogntog, så det også er muligt at komme frem og tilbage med disse.

Når arbejdet er afsluttet, vil det betyde, at trafikanterne får lettere adgang til motorvejen fra den østlige del af Vejen, hvor Vejen Kommune har planer for erhvervsudvikling. Ramperne vil også reducere den tunge trafik ad Præstevænget gennem Vejen by.

Støj og utryghed

Netop den tunge trafik er i dag et problem i lokalområdet. Den tunge trafik skal fra Esbjergmotorvejen ind gennem Vejen by for at komme til erhvervsområdet i Vejen Ø. Her belaster trafikken Præstevænget, når lastbilerne skal til- og fra Esbjerg. Det går ud over naboerne til Præstevænget, som må leve med støj og utryghed, når de skal krydse vejen.

- De problemer skal vi have gjort noget effektivt ved. Vi har været i dialog med en række større virksomheder i kommunen, som påpeger at vestvendte ramper vil gavne deres forretning. Vi ser også frem til at få flyttet den tunge trafik væk fra Vejen bymidte til gavn for trafiksikkerheden for borgerne omkring Præstevænget, siger Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Det er derfor en tilfreds Egon Fræhr, som ser frem til anlægsstarten på dette medfinansieringsprojekt, hvor kommunen og Vejdirektoratet hver bidrager med cirka halvdelen.

I projektet skal der, foruden de nye vestvendte ramper i tilslutningsanlægget, bygges en ny rundkørsel på den nordlige side af Esbjergmotorvejen. Den eksisterende frakørselsrampe fra motorvejen skal flyttes, så den fører over i den nye rundkørsel. Desuden skal den private fællesvej nord for motorvejen flyttes, så der bliver plads til den nye tilkørselsrampe.

Det kommer til at medføre nogle trafikale ændringer undervejs i projektet, siger Vejdirektoratets projektleder Dorthe Hvid.

- Den eksisterende frakørselsrampe vil blive lukket i forventeligt 13 uger, mens entreprenøren udfører noget af arbejdet. I en periode indfører vi også signalregulering henover motorvejsbroen, fordi vi indsnævrer vejbanen til ét spor for bilister og ét spor for cyklister. Vi melder selvfølgelig ud i god tid inden, hvornår det bliver, siger Dorthe Hvid.

De nye til- og frakørselsramper åbner efter planen for trafik inden udgangen af 2019.