Anholdt mand slog betjent

Vejen: Det forløb ikke helt gnidningsfrit, da en 28-årig mand fra Brønderslev, der var blevet anholdt i Vejen-området, skulle transporteres til politigården i Esbjerg.

Under kørslen lykkes det den anholdte mand at slå en af betjentene med et knytnæveslag på skulderen. Slaget betød, at manden fik en sigtelse for overtrædelse af straffelovens §119 - vold mod en person i offentlig tjeneste.

Den 28-årige, der var beruset, blev bragt til detentionen, hvor han søndag fik lov til at sove rusen ud. Det oplyser Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi. /DAN