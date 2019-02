Andst-elever udgiver egen avis

- Eleverne er meget optaget af det, vi laver. De er nysgerrige, og det kribler gevaldigt i deres fingre - de vil vist gerne snart i gang med at lave avisen, men det er klart, der er visse grundlæggende ting inden for journalistik og avisproduktion, de er nødt til at vide noget om, før vi går i gang, fortæller Suzette Arentoft, klasselærer i 5. klasse.

Frem til og med uge 13 vil eleverne i i dansktimerne fordybe sig i arbejdet med at interviewe, skrive artikler, fotografere og lave layout. Målgruppen og avisens navn er ikke fastlagt endnu, og man mangler også at danne en redaktion og fordele arbejdsopgaverne.

Overvejer konkurrence

Ifølge Suzette Arentoft er det flere år siden, at man på skolen i Andst sidst har fremstillet en avis.

Den avis, der skal være færdig i uge 13, vil ifølge hende måske skabe muligheden for, at skolen på sigt beslutter sig for at deltage i en konkurrence, hvor skoleelever i hele landet dyster i kunsten at lave journalistik.

Avisproduktionen på skolen i Andst tilrettelægges i øvrigt på en måde, så eleverne opnår et stort ejerskab til den avis, de fremstiller.

- Alle skal have følelsen af, at de er en vigtig del af processen, og at de ikke kan undværes. Vores elever har på forhånd fået til opgave at byde ind med de styrker, de har, fortæller Suzette Arentoft.

Det er tanken, at elevernes avis skal sendes med alle skolens elever hjem.

De lokale nyheder, som 5. og 6. årgang graver frem, lander derfor i mange forskellige hjem i både Andst og omegn.