Amatørarkæolog fandt en stor bronzeskat i marken

- Selvom pløjning har maltrakteret hovedparten af sagerne, kan de nemt rekonstrueres. Fundet rummer en halv snes forskellige genstandstyper heriblandt et par såkaldte hængekar, der har siddet ved bæltestedet hos fine kvinder. Derudover er forskellige halsringe repræsenteret sammen med et manchetarmbånd, prydbeslag, dolke, en lille mejsel, små ringe og stangfragmenter af bronze, siger museumsinspektør og arkæolog Martin Egelund Poulsen, Museet på Sønderskov.

Jørgen Frost kontaktede straks arkæologerne fra Museet på Sønderskov, og de rykkede ud på fundstedet for lidt over en måned siden. Her udgravede de resten af bronzeskatten i tæt samarbejde med familien Frost og medlemmer fra Team Rainbow Power, der var fuldt bevæbnede med metaldetektorer. Her blev der fundet endnu flere bronzestykker - 80 i alt.

Der var gevinst i den nordvestlige udkant af den gamle landsby. Indenfor et lille areal fandt han en bronzeskat med omtrent 40 stykker bronze. Der er tale om fragmenter af smykker og andre personlige ejendele, som har tilhørt en eller flere fornemme kvinder, som boede i området for knap 3000 år siden.

Sdr. Hygum: Bevæbnet med en metaldetektor gik amatørarkæolog Jørgen Frost fra Sønder Hygum i sommer på skattejagt på markerne i sit lokalområde, og et af stederne gav detektoren et tydeligt udslag.

Noget af det, som blandt andet har givet arkæologerne flere fingerpeg om, at Hygum kan være et sted med gode muligheder for arkæologiske fund, er:En usædvanlig stor kirke, arealmæssigt den største i Vejen Kommune, og en af de større landsbykirker i hele Sydjylland. I 1300-tallets skatteliste fra Ribe Stift ("Ribe oldemoder"), er Hygum den landsbykirke i stiftet, som betaler den højeste skat. I Kong Valdemars jordebog fra 1230'erne nævnes gården "Holm", som giver to mark guld i skat til kongen. Det er en befæstet kongsgård, der lå lige syd for Hygum. I dag er den helt udjævnet. Sydvest for Hygum ligger bebyggelsen "Harreby". Den nævnes i januar 1216 som "Harghby". Stednavneforskerne har tolket stedet som et "hørg", der er et helligsted fra førkristen tid: Et vigtigt sted i vikingetidens religion. I 1911 fundet en guldkæde i Jelling-stil i området mellem Fæsted og Harreby.

Hygum - et rigt sted

Han fortæller, at hængekarrene er prydet med smukke mønstre af bølgebånd. På andre af de fundne genstande er der solsymboler og skibsmotiver.

- Ornamentikken og bronzesagernes form peger på en datering til midten af den yngre bronzealder, hvilket vil sige 900-700 før vor tidsregning, fortæller Martin Egelund Poulsen.

I 2013 udpegede Museet på Sønderskov området omkring landsbyen Sdr. Hygum som et af de steder, hvor der var store chancer for at gøre rige fund. Udpegningen byggede på en systematisk gennemgang af historiske spor i Vejen Kommune, og i denne gennemgang slog Hygum sogn igennem som et af de potentielt rigere steder. Det har vist sig at holde stik, og det i en grad, som arkæologerne ikke kunne forudse dengang i 2013.

I en pressemeddelelse om fundet af bronzeskatten skriver Museet på Sønderskov, at bronze er en legering af kobber og tin, som måtte importeres langvejs fra, da metallerne ikke forekommer naturligt herhjemme. Blandt andet derfor havde materialet høj værdi i bronzealderens samfund.

I oldtiden var der tradition for at ofre kostbarheder til højere magter - sikkert for at holde sig på god fod med guderne og for lykke i bestemte krisesituationer. I dette tilfælde har man deponeret de kostbare bronzer ved kanten til et større engareal ved Sdr. Hygum. Lokalsamfundet her har sandsynligvis boet længere oppe på højdeplateauet, hvor Sønder Hygum ligger i dag.

Bronzeskatten befinder nu sig på Konserveringscenter Vest i Ølgod. Her opbevares den midlertidigt og skal nærstuderes af arkæologerne.