Vejen Kommune: Rundt omkring i Vejen Kommune er der flere vejstrækninger, som kommunen har fokus på. Det er vejstrækninger, hvor bilisternes gennemsnitsfart er for høj, og hvor alt for høj fart har givet anledning til trafikulykker.

En sådan ulykkesstrækning findes på Kongeåvej, og det er baggrunden for, at politiet onsdag havde kørt en ATK-bil i stilling på strækningen.

Og ganske rigtigt var der her bilister, som lod sig friste af at give speederen et ekstra tryk.

10 bilister blev derfor blitzet, og det samme gjorde den bilist, der blev noteret og klippet i kørekortet for at have kørt 111 kilometer i timen.

Meget bedre gik det for bilisterne på Jelsvej ved Grønnebæk. Ikke en eneste blev blitzet. På Twitter kunne man efterfølgende læse, at ATK-bilen havde haft "en rolig dag på kontoret" og: "0 gange blitz - og tak for det."