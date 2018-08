Alle vil have del i sundheds-millionerne i Vejen

Jakob Sander, direktør for Vejen Idrætscenter, oplever en kæmpe-stor interesse for det pilotprojekt, der skal hjælpe svage danskere ind på et sundere livs-spor.

Han mener, det er vigtigt, at projektet blandt andet tager hånd om disse patientgrupper - også når der ikke er mere at hente via det gule sygesikringskort.

Her håber Jakob Sander på at få opbakning til blandt andet at sætte aktiviteter i gang, der retter sig mod personer, som er ramt af enten KOL, kræft eller diabetes.

Drejer henvendelsen sig om et konkret forslag til en aktivitet, opfordres den, som retter henvendelsen, til at udfylde en digital skabelon. Skabelonerne samles og præsenteres for styregruppen på et møde 19. september.

- Jeg har i løbet af sommeren fået cirka 30 henvendelser angående projektet, og der bliver ved med at komme henvendelser ind. Det er alt lige fra private personer til højt uddannede specialister og DGIs topledelse. Det glæder mig meget, at så mange kan se visionen i det her, siger Jakob Sander, som er overrasket over, at de henvendelser, han får, er vidt forskellige.

Det kommer bag på direktøren for VIC, Jakob Sander, at så mange kommer med forslag til, hvad pengene kan bruges til.

VEJEN: Vejen Idrætscenter kimes i øjeblikket ned af private personer, organisationer med flere, som viser stor interesse for et pilotprojekt, som centret skal gennemføre. TrygFonden forærede før sommerferien 2,3 millioner kroner til projektet, hvor VIC skal komme med kvalificerede bud på, hvordan landets cirka 1.800 offentligt finansierede idrætsanlæg kan hjælpe svage danskere med at få en sundere livsstil via motion og fællesskab.

TrygFonden donerede i juni 2,3 millioner kroner til et pilotprojekt, der via motion og gode fællesskaber skal hjælpe svage danskere ind på et sundere spor i livet.Projektet hedder "Din Sundhed" og skal nytænke begrebet sundhed. Vejen Idrætscenter er udpeget til at stå i spidsen for projektet, og erfaringer fra projektet skal bruges i landets øvrige idrætscentre. Der er tale om den største donation fra fondens side i Region Syddanmark, og det vælter i øjeblikket ind med henvendelser fra private borgere, organisationer med flere, som har forslag til, hvad pengene skal bruges til.

Skaber netværk

Jakob Sander nøjes ikke med at lytte. Han har også travlt med at skabe personlige netværk mellem dem, der henvender sig.

VIC har nemlig ingen intentioner om at stå i spidsen for det hele.

- Med pilotprojektet definerer vi en helt ny rolle for landets idrætscentre. Vi skal skabe fællesskaber. I mange år fokuserede vi på at skabe de bedste bygninger og de bedste baner. Så kom årene, hvor vi var optaget af at skabe de bedste forhold for at dyrke 3. halvleg. Nu kigger vi på indholdet, og her kommer man ikke udenom vigtigheden af at skabe gode netværk, forklarer center-direktøren.

Peter Gæmelke fra TrygFondens repræsentantskab er naturligvis begejstret for den store interesse, der er omkring fondens donation.

Han siger:

- Det glæder mig rigtigt meget, at så mange viser interesse for projektet. Pengene er jo netop ikke givet til gavn for de få, men til gavn for de mange i den svage del af samfundet.