Alle tilladelser er på plads til kæmpeanlæg i Revsing

Stationsanlægget, som bliver bygget på et areal på omkring 250 gange 250 meter, har - som JydskeVestkysten tidligere har beskrevet - skabt bekymring hos dem, der har udsigt til at blive nærmeste naboer til det. Derfor har de i forbindelse med en tidligere høringsfase for en lokalplan, som skal bane vejen for projektet, protesteret over placeringen. Bekymringerne går særligt på, at den store bygning vil skæmme voldsomt i landskabet, at anlægget vil støje, og hvorvidt det kan være sundhedsskadeligt for naboerne.

Det oplyser Energinet, som står bag projektet. Selskabet har modtaget tilladelser fra Miljøstyrelsen og Energistyrelsen til de anlæg, der skal etableres på land og til søs i Danmark. Desuden har Vejen Kommunes byråd den 9. januar 2018 vedtaget et tillæg til kommuneplanen samt den endelige lokalplan for Revsing. Her skal der bygges en omformerstation, der slutter Viking Link til det eksisterende elnet og laver jævnstrøm om til vekselstrøm og omvendt.

Vil fortsætte dialog

Ifølge Energinets projektleder for Viking Link, Søren Damsgaard Mikkelsen, er der lige nu en god og konstruktiv dialog mellem Energinet og naboerne.

- Vi har en løbende dialog med dem, og vi har fuld forståelse for, at de ikke er jublende lykkelige over, at vi kommer med sådan et anlæg. Det kan vi udmærket sætte os ind i. Derfor er det meget magtpåliggende for os at have en god og respektfuld dialog, så vi sikrer, at vi minimerer generne, som anlægget medfører for naboerne, siger Søren Damsgaard Mikkelsen.

Energinet oplyser, at de lodsejere, der bliver berørt af det cirka 77 km. lange kabel mellem Blåbjerg og Revsing, vil blive inviteret til informationsmøder i foråret 2018. Ifølge Søren Damsgaard Mikkelsen omfatter den invitation formentlig ikke de kommende naboer til anlægget, da møderne vil handle om Energinets aftaler med lodsejerne.

- Men vi vil naturligvis sørge for at orientere og holde alle opdateret, så der er en rimelig information, og ingen bliver overrasket over, hvad der skal ske, siger han.