Alice og Palle Thomsen, indehavere af Søgården i Brørup, markerer, at det i år er ti år siden, at de overtog Søgården. For parret er det vigtigt, at alle, der besøger Søgården, får en god oplevelse.

Brørup: Kurser, konferencer, overnatninger, familie- og firmafester, bowling eller bare en hyggelig aften i restauranten. Udbuddet af tilbud hos Søgården i Brørup spænder vidt, men uanset om gæsterne kommer til stedet af den ene eller anden grund - så er én ting helt sikkert: - Alle skal have en god oplevelse, siger Alice Thomsen, der sammen med husbonden Palle Thomsen overtog Søgården 1. august 2008. I år kan parret derfor fejre ti års jubilæum som indehavere af Søgården - ti år, der begyndte, da krisen var på vej. - Ja, vi var så "heldige" at overtage lige før krisen, så det var en lidt hård start, men vi er her stadig. De sidste fem år har der været meget gang i den. Nu tør folk også godt holde de store fester, fortæller Alice Thomsen, der glæder sig over, at det især er gode anbefalinger, der sender gæster til Brørup. - Mange af dem, der havner her, har fået os anbefalet eller har selv været med til fest her. Vi kan jo se, at nogen af dem, der er til fest, står og kigger på de festpakker, vi tilbyder. Hvis de ikke havde en god oplevelse, så ville de ikke komme igen, fortæller Alice Thomsen, der også kan konstatere, at kriseårene ikke tynger mere. - Folk booker også langt tidligere end for fem år siden. Krisen gjorde, at folk trak den lidt længere, inden de besluttede sig.

Det er en livsstil 40-årige Alice Thomsen er oprindelig uddannet sælger med møbler som speciale. - Men om der skal sælges møbler eller overnatninger, der gør ikke den store forskel. 39-årige Palle Thomsen er uddannet tømrer og har som soldat været udstationeret i udlandet. Og selvom ingen af dem er uddannet indenfor hotel- og restaurationsbranchen, så har de ikke fortrudt at de kastede sig ud i noget helt nyt for ti år siden - på trods af, at det er et arbejde, der tager meget tid. - Det er en livsstil, og man lægger mange timer i det. Men vi gjorde det ikke, hvis vi ikke havde lyst, siger Alice Thomsen. Privat bor parret, der kan fejre kobberbryllup i år, i Brørup med deres to børn Laura på 11 år og Lasse på otte år. - Men det her er deres andet hjem. Når de kommer fra skole, kan de jo gå "hjem" til os, selvom vi er på arbejde. De kan nemt få fat i os, fortæller Alice Thomsen og tilføjer at også både hendes forældre og Palles mor bor lige på den anden side af vejen, så både bedsteforældre og børnebørn kan se meget til hinanden.