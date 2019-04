Alle prinsesserne samledes på slottet

Men alle prinsesserne var der, og de forstod at føre sig frem, så deres hoffolk - bedsteforældre og forældre - havde nok at gøre med at tage billeder og selfies med mobiltelefoner og rigtige fotografiapparater.

Brørup: Havde de bare vidst, at Brørup Bibliotek og Museet på Sønderskov lørdag havde fornemt besøg, ville Klods Hans og soldaten med fyrtøjet, helt sikkert også have kigget forbi. Men sådan skulle det ikke gå, da 50 prinsesser fra det ganske land samledes på slottet i Sønderskov ved Brørup. Ikke engang Sønderskovs Kong Sam, var der til at tage imod - han var blevet forhindret. Derfor var der heller ingen frø i slottets voldgrav, som prinsesserne kunne kysse, sådan som der plejer at være, når biblioteket og museet inviterer til prinsessedag på Sønderskov.

Prinsesse Nana

Prinsesse Nana fra Holsted havde inviteret sin mormor, Lone Hylander, og sin lillesøster, Prinsesse Karla, med.

- Det er fjerde gang Nana er til prinsessedag, så hun har fået en vis erfaring. Til gengæld er det første gang, hun har sin lillesøster med. For hende bliver der meget at lære. For eksempel skal alle prinsesser lære at drikke te af fine kopper og samtidig stritte med lillefingeren. De skal også lære at vinke og at neje kongeligt, siger Lone Hylander.

- Vi plejer at slutte med at kysse frøen i Sønderskovs voldgrav, men det bliver der ikke noget af i år, når kongen ikke kan være med, og lige nu er skrubtudserne også bare haletudser, siger Hanne Davidsen, der sørgede for at byde dagens fornemme gæster velkommen.

"Velkommen alle smukke prinsesser. I er de smukkeste prinsesser, vi nogensinde har set her på slottet."

Smukke var de lige som Askepot, Snehvide, Tommelise, prinsessen på ærten, prinsessen fra Tasmanien, Prinsesse Himmel i Mund, Rapunzel og alle de andre prinsesser fra eventyrene.