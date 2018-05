Alle plejecentre digitaliseres

Vejen: I løbet af sommeren kommer der til at ske markante ændringer for beboere og plejere på de ni ældrecentre i Vejen Kommune.

TDC Erhverv vandt sidste år et udbud om at stå for et nyt digitalt computerværktøj, som i den sidste ende skal gøre hverdagen nemmere for alle parter, og det vil kunne ses om få måneder.

Konkret bliver samtlige 374 ældreboliger i kommunen udstyret med såkaldte touchskærme med en række relativt nemme programmer installeret på, og det skaber nye muligheder, lyder det fra Adam Vieth, som er TDC Erhvervs vicedirektør.

- Den fungerer som en slags digital dagbog, og det giver bedre overblik i hverdagen for pårørende, beboere og plejepersonale, siger han.

Adam Vieth forstår udmærket, at ældre mennesker, som ikke er vokset op med IT, kan se det som en udfordring at begynde med en touchskærm sent i livet, men han understreger, at systemet er skabt til målgruppen.