Alle bonderøvene var til bal i Jels

Jels: Der manglede skam ikke noget da Jels Kultur, som er støtteforening til Jels Motel & Sportscenter, lørdag inviterede til Bonderøvsbal. Humøret var højt som altid, og denne gang var alle gode gange tre, så bonderøvene gav den ekstra med gas, og det lige fra dørene blev slået op.

Her var der lige to bonderøve, som syntes, at der skulle gøres noget ekstra ud af ballets slogan: "Bonderøvsbal - nu med endnu mere halm i træskoene". De gjorde således deres entré hver med en lille balle halm under armen. Halmballerne viste sig dog i længden at være for tunge at bære rundt på, så ballerne blev lige pludselig "tabt" til ballet. Og så kan der ellers nok være, at der kom halm - ikke i træskoene, men på dansegulvet.

Hvis man ikke allerede var blevet svimmel i knolden af at skåle, kunne man sagtens blive ør i hovedet og miste stemmen på dansegulvet. Men hvad, her kunne man alligevel ikke få ørenlyd for al musikken. Men det var lige netop, hvad bonderøvene var kommet for at opleve. Vi maler byen Rød, lød det fra orkestret Hit the Beat badet i et lyshav af blændende rampelys.