Alex fra Ukraine tager kampen op med det danske sprog

Lektiehjælp er en måde at falde til i et andet land. Ukrainske Alex hjælper uden at få løn, men han holder meget af at give noget igen.

Vejen: - Danmark er det bedste land i verden, siger ukrainske Alex Chmunenko, som kom til Danmark i 2012. Ved siden af jobbet som landbrugsmedhjælper bruger Alex en del af sin fritid på at undervise flygtninge i Vejens Frivillig og Selvhjælpscenter, Huset. Her hjælper han med lektierne for dem, der har svært ved det danske sprog Alex kommer flere gange om ugen i Huset i Vejen, hvor han underviser flygtninge fra så forskellige lande som fra Afghanistan til Eritrea. Han underviser i alt fra dansk grammatik, til hvordan man begår sig i det danske samfund. - Uden at kunne det danske sprog er det utroligt svært at indgå i samfundet, siger han. Som lektiehjælper oplever Alex, at en del af de unge, som kommer i Huset, i høj grad har svært ved sproget, og at der derfor er nogle af dem, som oplever at blive siet fra. - Siden december i 2017, hvor jeg tilsluttede mig Huset som lektiehjælper, har jeg oplevet, at der er mange unge, der tilslutter sig, idet at der er et stort behov for at lære det danske sprog.

Uden at kunne det danske sprog er det utroligt svært at indgå i samfundet. Alex Chmunenko

Drøm om at blive lærer Alex Chmunenko vil til næste år have boet otte år i Danmark og kan dermed begynde på et af landets lærerseminarier. Alex har nemlig en stor drøm om at blive lærer og har selv gået på aftenskole for at blive bedre til det danske sprog. Derudover har han også nået at stifte familie i landet, og derfor er det også vigtigt for ham, at han kan få lov til at blive i Danmark. - Danmark er det bedste land i verden. Selvom det er en smule koldt, som han siger.