Aldi i Vejen rykker forretning længere mod bymidten

Vejen: Aldi-kæden i Danmark har fået en større kapitalindsprøjtning fra den tyske ejere, som betyder, at der rundt i landet opføres nye Aldi-forretninger, samtidig med at andre bliver moderniserede.

Nedbrydning snart slut

Gennem et stykke tid har tungt entreprenørmateriel været i gang med at brække bygningerne ned på hjørnet af Askovvej og Søndergade.

Når det arbejde er afsluttet, og der er ryddet godt og grundigt op, kan opførelsen af en ny forretningsejendom påbegyndes.

Den tyskejede discountkæde besluttede i 2018 at poste et par hundrede millioner kroner i kæden i Danmark, og 2018 blev ifølge Finn Tang, direktør for Aldi i Danmark, brugt til at analysere på, hvad der skal ske med butikkerne rundt i landet. Samlet set vil Aldi komme til at stå med 240 forretninger, når hele arbejdet med opførelsen af nye og moderniseringen af kædens forretninger er afsluttet.

- Vi forventer, at der er basis for en pæn tocifret vækst i de eksisterende butikker, fastslår Finn Tang over for mediet FødevareWatch.

Også ejendommen, hvor brætspilscaféen har holdt til, skal væltes. Den nuværende lejeaftale blev opsagt.

Langt størstedelen af de store danske dagligvareforretninger er repræsenteret i Vejen; det gælder Kvickly, Rema 1000, Netto, Løvbjerg, Fakta og Lidl.