Aktiviteterne står i kø på Knudepunktet

Indenfor på udstillingen kan man foruden at beundre de arbejdende værksteder og de udstillede ting og sager lægge øre til et af Knudepunktets iørefaldende tilbud til brugerne: Det ti mand store Knudemusikanterne, som sørgede for den musikalske underholdning. Musikanterne mødes haver torsdag på Knudepunktet for at øve.

Vejen: Hvis der er et sted i Vejen by, hvor tiden næsten aldrig slår til, så er det på Knudepunktet. Her står den ene spændende aktivitet efter den anden nærmest i kø, og flere hundrede brugere har deres daglige gang i aktivitetscentrets værksteder.

Knudepunktets todages udstilling åbnede torsdag, og fredag holder udstillingen og de arbejdende værksteder åbent i tidsrummet: 10.00 til 16.00Alle brugere af Knudepunktet har fri entré. Øvrige gæster betaler 20 kroner per person. Børn under 13 år i følge med voksne har gratis entré.

Et andet sted i værkstederne har Anni Guldmann, Vejen, gang i en båndvæv, hvor hun med merceriseret bomuld væver de smukkeste farverige bånd for eksempel til brug som stropper på håndklæder. Foto: Søren Dippel

Også en mandeklub

- De arbejdende værksteder er vigtige for os at vise frem. Her kan man finde mange spændende aktiviteter at deltage i. Her er noget for hver en smag, og skulle der være brugere af huset, der kunne tænke sig en aktivitet, som vi endnu ikke har på programmet, er vi lydhøre. Vi vil nemlig gerne sætte nye ting i værk, siger Margit Hansen, der er leder af Knudepunktet.

En af de seneste aktiviteter, der er kommet til, er en mandeklub. Her arrangerer klubben udflugter til forskellige virksomheder, og det er i den grad faldet i mændenes smag, og det så meget, at Knudepunktet også har fået flere mandlige brugere.

I forbindelse med den store udstilling har Knudepunktet også arrangeret en cykelstafet, hvor husets brugere med sponsorers hjælp på de to udstillingsdage skal forsøge at cykle sig til et samlet sponsorbeløb, der gør det muligt at investere i endnu en motionscykel. For to år siden, nåede motionscyklisterne at tilbagelægge 441 kilometer, og det er en distance, som vil blive forsøgt overgået denne gang.

I et af de arbejdende værksteder kan man også møde Mona Toksvig fra Lille Andst, som er i fuld sving med at spinde garn på en gammeldags spinderokke.

- Det er en Ejstrupholm-rokke. Jeg er medlem af den landsdækkende Spindeforeningen, der har 180 medlemmer, og vi har faktisk oplevet et stigende medlemstal, siger Mona Toksvig.

Tidligere klippede hun også sine egne angorakaniner, og hun både karter og tvinder garnet selv.

Et andet sted i værkstederne har Anni Guldmann, Vejen, gang i en båndvæv, hvor hun med merceriseret bomuld væver de smukkeste farverige bånd for eksempel til brug som stropper på håndklæder.

I broderiværkstedet kan man se hvordan, Kirsten Fogt, Vejen, fremstiller de smukkeste broderede motiver ved hjælp af franske knuder og spiralknuder.

Sådan kan besøgende i Knudepunktets arbejdende værksteder fordybe sig i den ene spændende detalje efter den anden. Udstillingen slutter fredag den 29. marts klokken 16.