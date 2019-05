Ahmed Akkari holder grundlovstale i Rødding

Rødding: Det er en person, der i den grad har været i mediernes søgelys, der får plads på talerstolen, når der er grundlovsfest ved Højskoleengen i Rødding.

Taleren er nemlig Ahmed Akkari, der under Muhammedkrisen i 2005 var på alles læber, da han som berømt og berygtet islamistisk imam rejste rundt i Mellemøsten og udbredte budskabet om de Muhammed-tegninger, som dagbladet JyllandsPosten havde offentliggjort - tegninger, som personer i det islamistiske miljø mente var blasfemiske.

Der er dog ifølge Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, sket en stor forandring med Ahmed Akkari fra dengang og frem til i dag, hvor han kalder sig erklæret demokrat.

- Vi skifter jo generelt mellem forskellige kulturpersoner til at holde grundlovstalen. Ahmed Akkari var med til at sætte det hele i brand under Muhammedkrisen, hvor han var fundamentalistisk islamist og på ingen måde demokrat. Men han kom på bedre tanker og er nu erklæret demokrat. Derfor har vi valgt ham, fortæller Mads Rykind-Eriksen om baggrunden for, at arrangørerne har valgt Ahmed Akkari til at holde grundlovstale til grundlovsmødet ved Rødding Højskole.

- Han taler demokratiets sag nu. Og det er da interessant at høre, hvordan han ser demokratiet i dag - med den islamistiske baggrund, han har haft, siger Mads Rykind-Eriksen.

Ahmed Akkari går på talerstolen klokken 14.45.