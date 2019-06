Rødding: Når Rødding Højskole og Rødding by på onsdag 5. juni holder deres store traditionelle grundlovsfest, bliver det med Ahmed Akkari som hovedtaler kl. 14.45.

Det var ham, der tilbage i 2005 som imam og talsmand for de danske islamister, udløste Muhammedkrisen. Sammen med andre imamer rejste han Mellemøsten rundt og forværrede situationen ved at opildne til had mod Danmark. Som islamist var han uforsonlig totalitarist. Siden er han blevet overbevist demokrat.

- Når vi har inviteret Ahmed Akkari, er det fordi han ved sin personlige rejse med mellemøstlige baggrund og erklæret islamist til i dag at være en af demokratiets stærkeste forkæmpere i særlig grad forstår og kan sætte ord på, hvor dyrebart vores folkestyre med dets ytringsfrihed er. Vi andre der er født og opvokset i Danmark tager ofte blot demokratiet som en selvfølge, siger Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, i en pressemeddelelse.