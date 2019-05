Afstemningssteder i Jels og Skodborg får ny adresse

- Børnecentret ser det som en fordel, og vi vil benytte muligheden for at lave emnedage omkring valg og demokrati. Mange af vælgerne vil være forældre til børnene i centret, som kan stemme i forbindelse med aflevering eller afhentning af deres børn, forklarer Heidi Slominski.

Årsagen til flytningen af afstemningsstederne i Jels og Skodborg er for begge steders vedkommende et ønske om at sikre endnu bedre forhold for afstemningen end hidtil.

Gode og lyse lokaler

Lise Bechgaard Krabbe supplerer:

- Det er gode og lyse lokaler, med et tilstødende lokale med køkken til pauserum. Der er mulighed for at skabe et flow, hvor vælgerne kommer ind af én dør, bliver ledt igennem valghandlingen og ud af en anden dør. På den måde bliver der ingen flaskehals ved at vælgerne skal ud og ind af samme dør.

I Jels bliver det nye afstemningssted aulaen på Jels Skole.

- Lokalerne er handicapvenlige, med elektronisk døråbner og handicaptoilet. Der er masser af parkeringspladser i skolegården med adgang fra Dixensgade, forklarer Lise Bechgaard Krabbe.

Skoleleder Jakob Ville tilføjer: - På valgdagen lukker vi skolegården for elever og flytter rundt på vores inventar. Men det gør vi gerne, på den måde oplever vores elever også valghandlingen helt tæt på.