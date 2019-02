I årene med preussisk styre, kunne befolkningen udvises af landet, hvis myndighederne synes, at de var uønskede af den tyske stat - og ikke nok med det. I første verdenskrig skulle både unge drenge og siden også ældre mænd med i krigen, som kostede næsten 6000 livet.

I år kommer historikeren Jørn Buch, Haderslev, og taler om de 56 år, som Sønderjylland var under preussisk herredømme. "Det var en meget forfærdelig tid, både landet og befolkningen skulle fortyskes gennem tysk tale i skole, kirke og alle offentlige institutioner. Det var forbudt at flage med Dannebrog, og det tyske flag skulle veje på alle offentlige bygninger til højtiderne. Gårde blev opkøbt af den tyske stat og givet til de tyskere, som ville flytte herop på meget fordelagtige betingelser," skriver arrangørerne af afstemningsfesten i en pressemeddelelse.

En families historie

Gerda Holm er kendt af alle for sit engagement i sognet, som formand gennem mange år for forsamlingshuset, og selv om hun er blevet en ældre dame, er hun en meget levende fortæller. Hun fortæller ved aftenens arrangement om sin families oplevelser med flugt over grænsen til Danmark, og hvad det også førte med sig.

Så der er lagt op til en både spændende og interessant aften. Der synges også en del gode sange fra den tid.

"En afstemningsfest er både at mindes dem, der gav deres liv og også glæden over, at vi andre nu har levet næsten 100 år fri af tyskerne overgreb," står der i pressemeddelelsen.

Arrangører af afstemningsfesten er Rødding-Vejen Grænseforening, Hygum Forsamlingshus, Rødding Lokalhistoriske Forening og Sdr. Hygum Sogns Lokalhistoriske Forening.

Alle er velkomne til at deltage.